В столице Туркменистана состоялся конгресс Международной федерации тяжелой атлетики

В Ашхабаде накануне чемпионата мира по тяжелой атлетике состоялся конгресс международной федерации по этому виду спорта (IWF). Участники конгресса обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития тяжелой атлетики и значение мирового первенства, проходящего в этом году в Ашхабаде.

Одной из тем конгресса стало внедрение новых весовых категорий и критериев отбора спортсменов на Олимпийские игры. Главная цель этих нововведений – разработка системы, способствующей охране здоровья тяжелоатлетов.

Вопросам поддержания здоровой конкуренции в данном виде спорта и анализу работы медицинского комитета IWF были посвящены доклады делегатов. Особое внимание здесь было уделено теме допинг-контроля.

В рамках конгресса Международной федерации тяжелой атлетики состоялись церемонии вручения памятных знаков, сувениров, а также сертификатов IWF за вклад в популяризацию этого вида спорта.

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