|31.10.18 09:45
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Делегация Туркменистана приняла участие во Всемирном инвестиционном форуме в Женеве
Делегация Туркменистана приняла участие во Всемирном инвестиционном форуме (ВИФ-2018) в Женеве «Инвестирование в устойчивое развитие», организованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Туркменская делегация в ходе выставки «Инвестиционная деревня Всемирного инвестиционного форума» провела презентацию экономических возможностей и инвестиционного потенциала Туркменистана.
Туркменские представители приняли участие в работе сегмента форума по теме «Развитие бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии», ознакомив участников с крупными международными проектами, реализуемыми в стране в сферах энергетики, транспорта и промышленности.
По итогам ВИФ-2018 выставочная экспозиция Туркменистана удостоилась сертификата ЮНКТАД. Всемирный инвестиционный форум является ведущей глобальной платформой для инвестиций и развития, который проводится каждые 2 года.
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