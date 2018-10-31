В столице Туркменистана открылась сессия Координационного комитета по гидрометеорологии Каспия

В Ашхабаде открылась очередная сессия Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ). В работе сессии принимают участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, а также представители ряда международных организаций. Встреча организована МИД Туркменистана, Национальным комитетом по гидрометеорологии при правительстве и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

В ходе двухдневного заседания намечено обсудить итоги работы КАСПКОМ и гидрометеорологических служб прикаспийских стран в 2017-2018 годах, а также вопросы реализации Межправительственной комплексной программы по гидрометеорологии Каспийского моря на период до 2023 года.

Деятельность КАСПКОМ нацелена на формирование и развитие региональной системы получения гидрометеорологической информации о состоянии Каспия и обмена ею в интересах обеспечения безопасности мореплавания и других видов деятельности в акватории и прибрежных районах моря, зависящих от изменений погоды и климата.

По итогам нынешней сессии будут подготовлены рекомендации и подписаны соответствующие документы, нацеленные на дальнейшее совершенствование деятельности Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря.

© TURKMENISTAN.RU, 2018