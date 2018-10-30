Делегация ректоров вузов Туркменистана посетила Румынию с рабочим визитом

Делегация ректоров вузов Туркменистана в рамках рабочего визита в Румынию обсудила вопросы расширения туркмено-румынского партнерства в области образования.

В ходе поездки были подписаны соглашение о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана и Университетом медицинских наук и фармацевтики и меморандумы о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом экономики и управления, Университетом Трансильвания и Бухарестским университетом экономических наук.

Также были подписаны соглашение о сотрудничестве между Туркменским сельскохозяйственным университетом и Университетом сельскохозяйственных наук и ветеринарной медицины и меморандум о взаимопонимании между Туркменским государственным институтом архитектуры и строительства и Техническим университетом гражданской инженерии.

Кроме того, туркменская делегация провела в Дипломатическом институте Румынии презентацию книг президента Гурбангулы Бердымухамедова «На пути достижения в Туркменистане Целей устойчивого развития», «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» и «Лекарственные растения Туркменистана».

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