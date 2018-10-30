В регионах Туркменистана заложены фундаменты новых современных сел

Торжественные церемонии закладки фундаментов новых современных сел состоялись в Каахкинском этрапе (районе) и этрапе Ак бугдай (Белая пшеница) Ахалского велаята (области).

Под новые села выделены земельные участки площадью 108 гектаров. В ближайшем будущем здесь появятся населенные пункты с развитой инфраструктурой, где планируется возвести по 400 домов, рассчитанных на проживание в каждом селе 2 тысяч человек. Это будут крупнопанельные одноэтажные трехкомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные дома с приусадебными участками, навесами для хозяйственных нужд и автомобильными гаражами.

В жилых массивах будут построены административные здания, средние школы на 640 мест, детские сады на 320 мест, торговые центры, Дома здоровья, автостоянки и другие объекты.

В церемониях закладки новых сел приняли участие делегация Меджлиса (парламента) Туркменистана во главе с депутатом парламента, заместителем главы МИД Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, руководители областных и районных администраций, представители общественных организаций и СМИ.

Выступивший от имени депутатов Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что эти торжества отражают последовательность и неуклонность реализации социально-ориентированной политики туркменского государства.

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