В Туркменистане открылись Дни культуры Хорватии

В Ашхабаде состоялась церемония открытия Дней культуры Республики Хорватия в Туркменистане. Организаторами творческой акции выступили министерства культуры двух государств.

На церемонии открытия была выражена признательность президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович за миролюбивый политический курс, способствующий расширению гуманитарного диалога и взаимопониманию народов.

В этот же день в туркменской столице была открыта фотовыставка, организованная Этнографическим музеем города Загреба, которая рассказывает о самобытных традициях и обычаях различных регионов Хорватии, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках Дней хорватской культуры в Министерстве культуры Туркменистана состоится прием членов официальной делегации Республики Хорватия, в кинотеатре «Ашхабад» будут представлены работы хорватских кинематографистов, а во Дворце мукамов пройдет концерт пианистов дружественной страны.

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