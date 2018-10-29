На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 27 сделок на 40 миллионов долларов США.

Предприниматели из ОАЭ, Турции и Афганистана закупили дизельное топливо и нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из ОАЭ закупили тяжелый вакуумный газойль Сейдинского НПЗ и карбамид (госконцерн «Туркменхимия»). Карбамид приобрели также и коммерсанты из Афганистана. Помимо этого, предпринимателям из России, ОАЭ, Ирландии, Турции, Афганистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, хлопчатобумажная пряжа и ткань.

За манатные средства бизнесмены из России, Турции и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 3 миллионов 871 тысячу манатов.

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