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29.10.18 08:24

В столице Туркменистана проходят последние приготовления к чемпионату мира по тяжелой атлетике

В Ашхабаде прошли первые заседания медицинского, технического, тренерского и исполнительного комитетов чемпионата мира по тяжелой атлетике, торжественное открытие которого состоится 1 ноября.

Представители Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и оргкомитет чемпионата проверили готовность всех служб и сооружений к проведению соревнований, которые продлятся по 10 ноября 2018 года.

Заявки для участия в мировом чемпионате поступили из 100 стран мира. В борьбе за медали примут участие около 800 спортсменов. Всего на соревнованиях будет разыграно 67 комплектов медалей.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
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