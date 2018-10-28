В столице Туркменистана состоялся массовый велопробег

Популярность велосипедного спорта в Туркменистане растет год от года. В столице страны состоялся массовый велопробег, в котором приняли участие члены правительства, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, депутаты Меджлиса (парламента), руководители министерств и ведомств, студенческая молодежь.

Участники велопробега стартовали в предгорьях Копетдага в южной части туркменской столицы и, проехав 12 километров, финишировали рядом с Олимпийским городком Ашхабада.

© TURKMENISTAN.RU, 2018