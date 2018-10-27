В Душанбе состоялось заседание туркмено-таджикской межправительственной комиссии

В Душанбе состоялось восьмое заседание Межправительственной туркмено-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны обсудили нынешнее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы расширения партнерства, отметив заметную активизацию взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере. Особое внимание было уделено инвестиционному сектору, транспортной и энергетической отраслям, а также экологии, образованию, культуре и спорту.

Представители Туркменистана ознакомили таджикских коллег с приоритетами политики Ашхабада по развитию этих сфер и открывающимися возможностями взаимодействия, выдвинув на рассмотрение свои конкретные предложения. В частности, в ходе встречи была обсуждена необходимость активизации партнерских связей между Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов и Таджикской алюминиевой компанией в области поставок нефтяного кокса.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол. Стороны договорились провести девятое заседание межправительственной комиссии в 2019 году в Ашхабаде.

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