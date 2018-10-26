|26.10.18 10:55
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В МИД Туркменистана были проведены переговоры с делегацией Румынии
В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Румынии во главе с замминистра иностранных дел Марией Магдаленой Грегоре, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны особо подчеркнули роль транспортных коридоров в развитии двустороннего партнерства. В этой связи особое внимание было уделено использованию возможностей Международного морского порта в Туркменбаши в обеспечении международных перевозок.
Также стороны отметили роль культурно-гуманитарного сотрудничества в расширении туркмено-румынских отношений. Особое внимание здесь было уделено взаимодействию сфере образования.
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