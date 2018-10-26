В Ашхабаде состоялись туркмено-американские политические консультации

В Ашхабаде состоялись очередные политические консультации Туркменистан – США. Для участия во встрече в туркменскую столицу прибыла делегация во главе с исполняющей обязанности заместителя помощника Государственного секретаря США по делам Центральной Азии Эмилией Пума.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества, в том числе проблемы расширения торгово-экономического партнерства, взаимодействия в гуманитарной сфере, развития социальных и культурных связей, а также обеспечения защиты прав человека.

Участники встречи выразили уверенность, что очередные туркмено-американские политические консультации станут новым действенным шагом на пути продвижения эффективного межгосударственного партнерства, опирающегося на добрую волю сторон.

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