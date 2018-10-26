В Туркменистане аккредитован посол Португальской Республики

Председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Португальской Республики в Туркменистане Марии Паулы Виейры Феррейры Леал да Силва.

В ходе беседы дипломат была проинформирована об основных направлениях и приоритетах внутренней и внешней политики независимого нейтрального Туркменистана, реализуемых в стране социально-экономических преобразованиях. Полпред Португалии была также ознакомлена со структурой и деятельностью туркменского парламента.

Португальский посол отметила, что высоко ценит проводимую Туркменистаном политику международного сотрудничества, способствующую укреплению стабильности в регионе и мире.

Стороны подчеркнули заинтересованность своих стран в активизации межгосударственного диалога, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе в формате Туркменистан – Евросоюз.

Собеседники также отметили актуальность развития межпарламентских связей.

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