В столице Туркменистана обсуждают вопросы борьбы с браконьерством на Каспии

В Ашхабаде открылось 3-е заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море. В заседании принимают участие делегации из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

На предыдущей встрече, состоявшейся в феврале 2017 года, было принято решение о принятии комплекса совместных мер, нацеленных на сохранение и приумножение природных богатств Каспия. В числе актуальных задач в этой сфере было названо осуществление систематического мониторинга за состоянием биологических ресурсов и морской среды водоема.

В ходе нынешней встречи проходит обмен мнениями по отдельным статьям соглашения.

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