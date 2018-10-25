В Ашхабаде проходит экспертная встреча по проекту транспортного коридора между Каспийским и Черным морями

В Ашхабаде начала работу четырехсторонняя экспертная встреча по реализации проекта международного транспортного коридора «Каспийское море – Черное море». Во встрече принимают участие представители Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана, а также Контактного бюро ЕС.

Участники встречи, которая проходит в формате сессий, обсуждают значение международного транспортного коридора между Каспием и Черным морем для развития интерконтинентального партнерства. Особое внимание уделяется состоянию транспортных систем стран-участниц и вопросам национального законодательства в транспортной сфере четырех государств. В частности, эксперты обсуждают возможности разработки и принятия на национальном уровне нормативно-правовых актов, способствующих созданию транспортного коридора между морями.

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