Делегация Туркменистана приняла участие в совещании в Женеве по инвестициям в спорт

Делегация Туркменистана приняла участие в сессии «Инвестирование в спорт для достижения Целей устойчивого развития», которая состоялась в штаб-квартире ООН в Женеве. Сессия была проведена в рамках недели Всемирного инвестиционного форума конференции ООН по торговле и развитию совместно с Международным олимпийским комитетом.

В работе сессии приняли участие генеральный директор Отделения ООН в Женеве Майкл Меллер, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч, известные спортсмены, частные инвесторы и т. д.

Участники встречи обсудили возможности спорта для расширения возможностей для молодежи и женщин, а также лучшую практику спортивных инициатив, направленных на мобилизацию ресурсов для устойчивого развития.

В частности, на встрече было уделено внимание опыту Туркменистана в проведении крупных международных спортивных соревнований. Выступившие отметили проведение в Ашхабаде в сентябре 2017 года Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также предстоящий в ноябре этого года чемпионат мира по тяжелой атлетике.

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