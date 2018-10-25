В столице Туркменистана обсудили вопросы привлечения молодежи к научной деятельности

В Инженерно-технологическом университете имени Огузхана состоялась конференция, посвященная вопросам привлечения молодежи к научной работе. Организаторами форума выступили Академия наук Туркменистана, Министерство образования и Центральный совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

На конференции было отмечено, что в Туркменистане научно-образовательная сфера рассматривается как важный фактор развития и модернизации страны. В этой связи в концепции социально-экономического экономического роста государства особое место отводится инновационной экономике, основанной на применении научно-теоретических знаний.

Участники конференции подчеркнули, что творческие инициативы и исследования молодых ученых являются значительным вкладом в научно-технический и технологический прогресс в стране. В этой связи было отмечено, что в последние годы все большее число молодых ученых, инженеров и технологов представляют свои работы на ежегодный специализированный конкурс, проводимый Академией наук Туркменистана совместно с Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули.

На форуме было также отмечено, что время диктует необходимость готовить ученых новой формации, привлекая к научной работе талантливую молодежь.

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