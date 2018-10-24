Завершились Дни культуры Туркменистана в Российской Федерации

Гала-концертом на сцене Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Санкт-Петербурга завершила свою поездку по двум российским столицам большая группа туркменских музыкантов, певцов и танцоров в рамках Дней культуры Туркменистана в Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге на встречу с туркменскими артистами собрались представители культурной общественности, многочисленная национальная диаспора города на Неве. Переполненный зал взрывался аплодисментами после завершения каждого из номеров яркой концертной программы. Особенную любовь зрителей заслужили композиции «Девичьи напевы», «Туркменская свадьба», «Куштдепди» в исполнении фольклорно-танцевального ансамбля «Мирас».

Гостеприимные хозяева подготовили для гостей насыщенную программу экскурсионного посещения культурных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Завершившаяся культурная акция стала еще одной яркой страницей гуманитарного сотрудничества Туркменистана и России.

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