Делегация Туркменистана посетила Токио с рабочим визитом

Делегация Туркменистана провела в Токио серию переговоров, в ходе которых обсудила вопросы развития туркмено-японского сотрудничества.

В частности, члены туркменской делегации были приняты премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который подтвердил высокую заинтересованность Токио в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнерства с Туркменистаном.

Глава японского правительства выразил признательность президенту Гурбангулы Бердымухамедову за поддержку кандидатуры Японии на выборах в Совет Безопасности ООН на период 2023–2024 годов, а также за поддержку японского города Осака в качестве места проведения EXPO-2025.

Туркменская делегация также провела встречи с министром земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кеичи Ишии, министром иностранных дел Таро Коно, министром внутренних дел и коммуникаций Масатоши Ишида, министром финансов Таро Асо, министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020 Еширо Мори и другими официальными лицами.

В ходе визита в здании парламента Японии председатели парламентских групп туркмено-японской дружбы Сердар Бердымухамедов и Тошиаки Эндо подписали меморандум о сотрудничестве. Также по итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере инфраструктуры.

Круг вопросов развития полномасштабного торгово-экономического партнерства был обсужден во время встречи туркменской делегации с представителями японского бизнеса. По итогам бизнес-форума был подписан ряд двусторонних документов относительно реализации новых совместных проектов. В частности, достигнуты договоренности о строительстве заводов по производству аммиака и карбамида, по переработке природного газа и производству бензина, а также производству фосфорных удобрений.

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