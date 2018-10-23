Делегация Туркменистана обсудила в Брюсселе вопросы строительства Транскаспийского газопровода

Делегация Туркменистана посетила Брюссель, где провела ряд встреч, в том числе с заместителем председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчёвичем и представителями Генерального директората по энергетике Еврокомиссии.

Об итогах этой поездки на правительственном совещании по видеосвязи рассказал вице-премьер по нефтегазовому комплексу Мыратгелди Мередов. По его словам, в ходе состоявшихся переговоров обсуждались вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в энергетической сфере, модернизации правовой базы партнерства, реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода, экономический, экологический и коммерческий аспекты этого проекта.

Вице-премьер подчеркнул, что со стороны ЕС был проявлен большой интерес к строительству Транскаспийского газопровода и поставкам туркменского природного газа на европейский рынок. Участники переговоров со стороны Евросоюза выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию этого важнейшего энергетического проекта, который отвечает не только национальным задачам, но и призван укрепить энергобезопасность Европейского континента.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет вице-премьера, отметил, что благодаря принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря создана необходимая правовая база по прокладке газопровода по дну моря. Теперь для воплощения этого проекта нужны только согласие сторон – участниц проекта и экологическая экспертиза, отвечающая строгим требованиям международных стандартов.

Проект Транскаспийского газопровода предусматривает поставку туркменского энергоносителя на европейский рынок в объеме 30 миллиардов кубометров природного газа ежегодно в течение не менее 30 лет с его передачей на туркменском берегу Каспийского моря.

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