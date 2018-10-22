В Москве начались Дни культуры Туркменистана в РФ

Большой гала-концерт в московском культурном фольклорном центре Людмилы Рюминой открыл программу Дней культуры Туркменистана в Российской Федерации.

Праздник туркменской культуры собрал под гостеприимными сводами прекрасного концертного зала почетных гостей: ответственных работников российских учреждений культуры, аккредитованных в Москве иностранных дипломатов, представителей деловых кругов двух стран, руководителей общественных организаций, деятелей науки и культуры, журналистов, представителей туркменских диаспор в регионах РФ.

Участники торжества отмечали, что традиционные добрососедские связи туркменского и российского народов находят свое логическое развитие в новейшей истории. Наряду с успешным развитием двусторонних связей в политической и торгово-экономической сферах, новое полновесное звучание приобрел культурный диалог, находящий яркое воплощение в интенсивном обмене делегациями лучших представителей искусства двух стран.

Запоминающейся страничкой этого диалога стал и концерт в зале московского фольклорного центра Людмилы Рюминой, в ходе которого замечательные туркменские артисты познакомили собравшихся с образцами народного музыкального искусства, исполнив национальные песни и танцы.

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