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22.10.18 08:26

Экспозиция декоративно-прикладного искусства Туркменистана открылась в Москве

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в рамках Дней культуры Туркменистана в РФ открылась выставка туркменского декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей.

На выставке в Москве представлены экспонаты Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана, рассказывающие об истории и культурном наследии туркменского народа. Большой интерес у посетителей выставки вызвали искусно расшитая традиционная женская одежда, ювелирные украшения и другие экспонаты.

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