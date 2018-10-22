На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 53 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 53 сделки на 109 миллионов 480 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, Швейцарии, ОАЭ, Великобритании, Турции, Эстонии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Афганистана закупили мазут топочный малосернистый и нефтяной дорожный битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Швейцарии, Китая и Казахстана приобрели нефтяной дорожный битум Сейдинского НПЗ.

Также коммерсантам из России, Китая, Турции, ОАЭ и Армении были реализованы бесцветное листовое стекло, ткань и пряжа хлопчатобумажные, хлопковое волокно и вата хозяйственная.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ и Пакистана приобрели текстильные изделия, пряжу смесовую и хлопчатобумажную на 2 миллиона 736 тысяч манатов.

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