Парламент Туркменистана принял ряд законов

Меджлис (парламент) Туркменистана, на третьем заседании шестого созыва рассмотрел и принял ряд законопроектов.

Депутаты одобрили проекты законов Туркменистана «О мелиорации земель», «О радиочастотном спектре» и «О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Также парламент принял законы о внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Туркменистана, Кодекс Туркменистана о социальной защите населения, Водный кодекс Туркменистана, а также в законы «О фельдъегерской связи», «Об утверждении и введении в действие Бюджетного кодекса Туркменистана», «Об архитектурной деятельности», Положение о почетном звании Туркменистана «Еnе mähri» («Материнская нежность»).

Теперь принятые парламентом законы поступят на подпись президенту Туркменистана, после чего обретут законную силу.

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