Дни культуры Туркменистана в России

С 21 по 23 октября пройдут Дни культуры Туркменистана в Российской Федерации. Дни пройдут в рамках регулярного культурного обмена между двумя странами, определенного межправительственными соглашениями.

В российской столице 21 октября в 16.30 во Всероссийском музее декоративно прикладного и народного искусства (ул. Делегатская, 3) состоится торжественная церемония открытия экспозиции декоративно-прикладного и изобразительного искусства, составленной из фондов туркменских музеев. В тот же день в 19.00 в Московском культурном фольклорном центре Людмилы Рюминой (ул. Барклая, 9) состоится гала-концерт туркменских исполнителей современных и фольклорных песен и танцев.

Вслед за Москвой эстафету праздника туркменского искусства примет культурная столица России. 23 октября в Санкт-Петербурге в зале театра имени Комиссаржевской (ул. Итальянская, 19) с большой концертной программой выступят туркменские солисты и фольклорные коллективы.

В свою очередь в ходе своей поездки по России гости из Туркменистана ознакомятся с культурными достопримечательностями двух российских столиц.

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