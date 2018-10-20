Ученые Туркменистана и России обсудили вопросы развития Великого Шелкового пути

В Государственном музее Туркменистана в Ашхабаде состоялся круглый стол «Шелковый путь: от древности до современности». В форуме, организованном Министерством культуры Туркменистана совместно с Посольством России в Ашхабаде приняли участие туркменские и российские ученые, представители СМИ, профессорско-преподавательский состав туркменских вузов, а также учащиеся совместной Туркмено-российской средней общеобразовательной школой имени А. С. Пушкина.

В ходе встречи были обсуждены вопросы становления Великого Шелкового пути, его влияние на культуру и историю стран региона, а также его значение в современном мире. На форуме выступили российские участники – видные ученые Российской академии наук, в разное время принимавшие участие в исследованиях археологических памятников на территории Туркменистана.

Участники форума отметили значение реализуемой в Туркменистане Государственной программы по проведению в 2018-2021 годах научно-исследовательских работ и раскопок историко-культурных памятников, расположенных на территории Туркменистана вдоль Великого Шелкового пути. В частности, эта программа предусматривает развитие сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими центрами в проведении исследований в области археологии, архитектуры, этнографии и истории.

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