В Туркменистане аккредитован посол Иордании

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Туркменистане Исмаила Рифаена.

В ходе состоявшейся беседы посол был подробно проинформирован о приоритетах внешней политики независимого, нейтрального Туркменистана, социально-экономических преобразованиях, а также об осуществляемых в стране проектах и программах. В этой связи была отмечена активная позиция Туркменистана по достижению глобальных Целей устойчивого развития, реализация которых имеет социальную направленность. Полпред был также ознакомлен со структурой и деятельностью туркменского парламента.

В завершение встречи Исмаил Рифаен подчеркнул, что Иордания заинтересована в развитии межгосударственных связей с Туркменистаном как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства был принят в МИД и Министерстве финансов и экономики Туркменистана, где были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия.

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