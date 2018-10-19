В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

В Ашхабаде состоялось шестое заседание Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором были рассмотрены задачи развития двустороннего партнерства.

Для участия в работе комиссии в Ашхабад прибыла делегация во главе с министром торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджидом бин Абдулла аль Касаби.

В ходе встречи стороны обсудили конкретные предложения по расширению партнерства в текстильной индустрии, пищевой промышленности, банковской сфере, топливно-энергетическом секторе, в частности, по увеличению инвестиций в проект строительства газопровода ТАПИ.

Участники заседания высказались за необходимость координации усилий по увеличению объемов экспортно-импортной продукции. В этой связи подчеркивалась важность организации встреч между деловыми кругами двух стран, что будет способствовать реализации новых инвестиционных проектов. На встрече были также обсуждены вопросы развития туркмено-саудовских гуманитарных связей, в частности, в культурной и научно-образовательной сферах, а также в области туризма.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

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