Президент Туркменистана принял министра торговли и инвестиций Саудовской Аравии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджида бин Абдулла аль Касаби. Саудовский министр прибыл в Ашхабад во главе делегации для участия в работе Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи стороны обсудили роль Межправительственной туркмено-саудовской комиссии в дальнейшем расширении деловых контактов между двумя странами.

В этой связи Маджид бин Абдулла аль Касаби выразил уверенность, что на нынешнем заседании будут сделаны новые шаги по развитию двустороннего взаимодействия, в частности, в топливно-энергетическом секторе, текстильной индустрии, пищевой промышленности, банковской сфере, а также по линии образования, науки, культуры, спорта и туризма.

В свою очередь глава Туркменистана предложил партнерам из Саудовской Аравии детально рассмотреть возможности осуществления совместных проектов в ключевых сферах национальных экономик обеих стран. Также на встрече было подчеркнута целесообразность проведения регулярных деловых встреч и бизнес-форумов, способствующих установлению контактов между как государственными, так и частными структурами.

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