Президент Туркменистана провел переговоры с главой компании LG International

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главным исполнительным директором компании LG International (Республика Корея) Сонг Чи Хо.

Глава государства и его гость обменялись мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия с учетом осуществляемых в Туркменистане преобразовательных программ. В этой связи предметом обсуждения стали вопросы сотрудничества в сфере модернизации материально-технической базы ТЭК. Особое внимание стороны уделили газохимической отрасли, где Туркменистан располагает значительным ресурсным потенциалом.

Бизнесмен высказал Гурбангулы Бердымухамедову признательность за оказанное LG International доверие в реализации крупного совместного проекта – строительства полимерного завода в Киянлы. Бизнесмен подчеркнул стремление южнокорейских деловых кругов к наращиванию взаимодействия с Туркменистаном и выразил готовность своей компании принимать активное участие в реализации крупных инфраструктурных проектов.

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