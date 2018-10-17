Президент Туркменистана встретился с главой компании Hyundai Engineering Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента, главного исполнительного директора компании Hyundai Engineering (Республика Корея) Сунг Санг-Рока. В ходе беседы отмечалось наличие значительного потенциала для наращивания сотрудничества, приоритетным вектором которого выступает реализация совместных проектов в области промышленной переработки природных ресурсов и диверсификации индустриального сектора туркменской экономики. В этой связи глава Hyundai Engineering проинформировал туркменского лидера о завершении строительства полимерного завода в Балканском велаяте (области). Данный объект рассчитан на ежегодное производство 386 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности и 81 тысячи тонн полипропилена, которые будут выпускаться на основе передовых технологий. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



