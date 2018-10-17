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17.10.18 08:10

Президент Туркменистана встретился с главой компании Hyundai Engineering

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента, главного исполнительного директора компании Hyundai Engineering (Республика Корея) Сунг Санг-Рока.

В ходе беседы отмечалось наличие значительного потенциала для наращивания сотрудничества, приоритетным вектором которого выступает реализация совместных проектов в области промышленной переработки природных ресурсов и диверсификации индустриального сектора туркменской экономики.

В этой связи глава Hyundai Engineering проинформировал туркменского лидера о завершении строительства полимерного завода в Балканском велаяте (области). Данный объект рассчитан на ежегодное производство 386 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности и 81 тысячи тонн полипропилена, которые будут выпускаться на основе передовых технологий.

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