В Таджикистане открылись Дни культуры Туркменистана

Торжественное открытие Дней культуры Туркменистана в Таджикистане состоялась в Национальной библиотеке Душанбе. В церемонии приняли участие участии министры культуры двух государств, руководители столичной мэрии, сотрудники туркменского диппредставительства в Таджикистане, представители творческой интеллигенции и СМИ.

Культуру и искусство туркменского народа в дружественной стране представила большая творческая делегация, в составе которой известные народные певцы и музыканты, эстрадные исполнители, фольклорные коллективы из столицы и регионов Туркменистана, деятели театра, музейные и библиотечные работники.

Выступавшие на церемонии подчеркивали, что проведение Дней туркменской культуры призвано обогатить традиционное туркмено-таджикское партнерство, способствовать популяризации исторического наследия двух народов.

Дни туркменской культуры открылись в Национальной библиотеке таджикской столицы презентацией книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

На встрече представителей творческой интеллигенции двух стран были обсуждены перспективы развития туркмено-таджикского гуманитарного диалога.

Большой интерес публики вызвала объединенная экспозиция живописных полотен и предметов декоративно-прикладного искусства из музейных собраний Туркменистана, открывшаяся в Душанбе. А на сцене Таджикского академического театра имени Абулхасима Лахути артисты Лебапского музыкально-драматического театра имени Сейитназара Сейди представили спектакль «Даяхатын», созданный по мотивам книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути».

Кульминацией этого дня стал праздничный концерт, состоявшийся на сцене столичного государственного комплекса «Кохи Борбад», в ходе которого душанбинцы и гости таджикской столицы познакомились с туркменской музыкальной культурой.

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