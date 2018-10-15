На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 38 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 38 сделок на 69 миллионов 716 тысяч долларов США.

Бизнесмены из России и ОАЭ приобрели полиэтилен и полипропилен. Также коммерсанты из ОАЭ и Афганистана закупили дизельное топливо, произведенное на Сейдинском НПЗ. Помимо этого, предпринимателям из РФ, ОАЭ, Турции, Сербии, Эстонии, Пакистана, Афганистана, Украины и Узбекистана были реализованы портландцемент, бесцветное листовое стекло, пряжа и ткань хлопчатобумажные, а также экстракт солодкового корня.

За манатные средства бизнесмены из РФ, Великобритании, Турции и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную, а также напиток чайный с солодковым корнем на общую сумму более 1 миллиона 547 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили полипропиленовую пленку на сумму 82 тысячи манатов.

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