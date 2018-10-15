В Брюсселе состоялись туркмено-бельгийские политические консультации В Брюсселе состоялись туркмено-бельгийские политические консультации, в ходе которых были обсуждены вопросы развития партнерства между двумя странами. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. На встрече туркменская сторона подтвердила приверженность дальнейшему расширению партнерства с Королевством Бельгия в рамках международных организаций и прежде всего ООН. Стороны подчеркнули необходимость активизации работы по углублению торгово-экономического сотрудничества путем создания новых программ и механизмов партнерства. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



