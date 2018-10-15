|15.10.18 09:06
|
В Брюсселе состоялись туркмено-бельгийские политические консультации
В Брюсселе состоялись туркмено-бельгийские политические консультации, в ходе которых были обсуждены вопросы развития партнерства между двумя странами.
Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
На встрече туркменская сторона подтвердила приверженность дальнейшему расширению партнерства с Королевством Бельгия в рамках международных организаций и прежде всего ООН.
Стороны подчеркнули необходимость активизации работы по углублению торгово-экономического сотрудничества путем создания новых программ и механизмов партнерства.
© TURKMENISTAN.RU, 2018