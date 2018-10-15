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15.10.18 09:06

В Брюсселе состоялись туркмено-бельгийские политические консультации

В Брюсселе состоялись туркмено-бельгийские политические консультации, в ходе которых были обсуждены вопросы развития партнерства между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

На встрече туркменская сторона подтвердила приверженность дальнейшему расширению партнерства с Королевством Бельгия в рамках международных организаций и прежде всего ООН. 

Стороны подчеркнули необходимость активизации работы по углублению торгово-экономического сотрудничества путем создания новых программ и механизмов партнерства.

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