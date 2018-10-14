Делегация Туркменистана провела в Брюсселе серию переговоров

Делегация Туркменистана посетила с рабочим визитом Брюссель, где провела серию переговоров.

Туркменская делегация обсудила с заместителем председателя Еврокомиссии по энергетике Марошем Шевчовичем вопросы активизации взаимодействия Туркменистана с Евросоюзом в энергетической сфере. Вопросы расширения партнерства между Туркменистаном и ЕС были обсуждены в ходе переговоров туркменской делегации с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Также делегация Туркменистана встретилась с главой Кабинета европейского комиссара по мобильности и транспорту Матежом Законшеком. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития транспортно-транзитных маршрутов, которые могли бы соединить регион Центральной Азии со странами Европы. На встрече было отмечено, что стратегия Туркменистана в транспортной сфере совпадает со стратегий Европейского союза по взаимосвязи между Европой и Азией.

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