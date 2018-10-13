Рост ВВП Туркменистана за 9 месяцев 2018 года превысил 6 процентов

Рост ВВП Туркменистана за 9 месяцев 2018 года составил 6,2 процента. Как было отмечено на расширенном заседании туркменского правительства, рост в промышленном секторе составил 4,2 процента, строительстве – 0,6, транспортно-коммуникационном комплексе – 10,8, торговле – 7,6, сельском хозяйстве – 4,9 и в сфере услуг – 10,6 процента.

Также на заседании правительства было отмечено, что 73,3 процента государственного бюджета направлено на финансирование социальной сферы, а среднемесячная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом минувшего года увеличилась на 9,4 процента. При этом заработные платы, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии были выплачены в полном объеме и своевременно.

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