Реорганизован Государственный комитет по рыбному хозяйству Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в целях развития в стране рыночных отношений и улучшения обеспеченности внутреннего рынка рыбной продукцией подписал указ о реорганизации Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана.

Документ предписывает присоединить Государственный комитет рыбного хозяйства Туркменистана к Министерству промышленности страны, которое определено правопреемником преобразованного госкомитета.

В соответствии с указом Министерству финансов и экономики Туркменистана и Министерству промышленности Туркменистана поручено приватизировать ведомственные предприятия Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана путем их реализации членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Приватизация будет проводиться с условием сохранения рабочих мест и профиля этих предприятий, вместе с межведомственными расчетами и банковскими кредитами. Средства, полученные от приватизации, будут направлены на погашение межведомственных долгов и банковских кредитов преобразованного Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана. Оставшаяся часть средств будет перечислена в государственный бюджет Туркменистана.

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