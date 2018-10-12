В столице Туркменистана будет построен международный лечебно-косметологический центр

В Ашхабаде, целях развития сферы здравоохранения, укрепления ее материально-технической базы и предоставления населению специализированных лечебно-косметологических услуг, будет построен международный лечебно-косметологический центр. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана заключить с турецкой компанией «Gap Inşaat» контракт на проектирование и строительство в городе Ашхабаде международного лечебно-косметологического центра. По условиям контракта турецкая компания должна обеспечить поставку в центр современного медицинского оборудования, запасных частей и расходных материалов, а также подготовку специалистов.

Строительные работы начнутся в ноябре 2018 года, а сдача объекта с полной готовностью к эксплуатации должна состояться в июле 2020 года.

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