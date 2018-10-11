В Ашхабаде открылись международная выставка и конференция «Туркментел-2018»

В Ашхабаде открылись одиннадцатые международные выставка и научная конференция по телекоммуникациям, телеметрии и информационным технологиям «Туркментел-2018». Организаторами форума выступили Министерство связи и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

На выставке свои достижения представили около 80 экспонентов – туркменские и зарубежные компании, успешно работающие в области связи.

В числе зарубежных участников известные в мире компании – партнеры Туркменистана на рынке информационных технологий – «Тhales Аlenia Space», «Nokia», «HUAWEI», «Samsung», «Hermes Datacommunications International Ltd», «Hikvision», «Space Systems International Monaсo» и другие.

Во второй половине дня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты начала работу международная научная конференция, посвящённая актуальным вопросам развития области коммуникаций и международного сотрудничества в этой сфере.

В программу конференции включены вопросы привлечения иностранных инвестиций и технологий в сектор связи Туркменистана, а также развития информационно-телекоммуникационных сетей. В числе наиболее обсуждаемых вопросов – внедрение нового поколения мобильной, фиксированной и интернет-связи, расширение систем беспроводной связи другие.

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