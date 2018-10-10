Президент Туркменистана принял вице-премьера России

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя правительства России – руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах туркмено-российского сотрудничества. В числе перспективных сфер взаимодействия были названы торгово-экономические отношения, аграрный сектор, высокие технологии, транспорт и коммуникации. Особое внимание было уделено партнерству в нефтегазовой сфере – стратегической для обоих государств.

В этой связи были обсуждены различные аспекты реализации действующего межправительственного соглашения между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года, включая вопросы возобновления закупок туркменского газа с 1 января 2019 года. Как отмечалось, в настоящее время ведутся предметные переговоры на эту тему между ПАО «Газпром» и туркменскими партнерами, и в самое ближайшее время будут достигнуты конкретные договоренности.

Была также подтверждена заинтересованность российского холдинга в реализации совместных проектов в области переработки газа, развития газохимии.

© TURKMENISTAN.RU, 2018