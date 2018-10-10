На туркменском побережье Каспия открылся международный туристический форум

В национальной туристической зоне «Аваза» открылись международные выставка и конференция «Туризм и путешествия». В работе форума принимают участие представители двадцати шести государств, среди которых Россия, Китай, США, Канада, Австралия, Германия, Испания, Индия, Иран, Афганистан, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Армения.

На выставке представлены стенды подразделений Государственного комитета Туркменистана по туризму, частных туркменских компаний, иностранных турагентств, организаций и предприятий, работающих в гостиничном бизнесе и смежных направлениях, а также отелей «Авазы».

Экспозиция смотра представляет большой спектр современных туристических услуг и большие возможности Туркменистана в этой сфере, основанные на историко-культурном наследии, разнообразии природных достопримечательностей и уникальных рекреационных ресурсах.

Во второй половине дня начала работу конференция, посвященная перспективам развития туризма и международного взаимодействия в этой области. Свои предложения, идеи и проекты представили иностранные участники форума, которые подтвердили интерес к активизации связей с туркменскими партнёрами в такой перспективной сфере, как туризм.

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