В Туркменистане состоялись церемонии закладки современных сел и коврового предприятия

В Ахалском велаяте (области) состоялись торжественные церемонии закладки двух современных сел и Бахерденского предприятия художественного ковроделия. В этих мероприятиях по поручению председателя Меджлиса (парламента) Туркменистана приняла участие делегация народных избранников во главе с депутатом национального парламента Сердаром Бердымухамедовым.

В каждом новом селе предусматривается построить административные здания сельсоветов, жилые дома, средние школы на 640 мест, детские сады на 320 мест, торговые центры, Дома здоровья, автостоянки.

Строительство Бахерденского предприятия художественного ковроделия позволит создать в регионе 150 дополнительных рабочих мест, а также станет вкладом в развитие уникальной традиции ковроделия. Объект будет возведен в административном центре Бахерденского района туркменскими строительными организациями. Предприятие рассчитано на выпуск 1650 квадратных метров ковров и ковровых изделий в год. Часть продукции намечено отправлять на экспорт.

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