|09.10.18 08:46
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Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Пользуясь случаем, глава Туркменистана поздравил российского коллегу с отмеченным накануне днем рождения и пожелал крепкого здоровья и больших успехов в деятельности на высшем государственном посту РФ.
В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, энергетике и транспортно-коммуникационному сектору.
В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной повестки дня, подтвердив приверженность Туркменистана и России партнерству в целях обеспечения всеобщего мира и стабильности.
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