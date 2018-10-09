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09.10.18 08:46

Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Пользуясь случаем, глава Туркменистана поздравил российского коллегу с отмеченным накануне днем рождения и пожелал крепкого здоровья и больших успехов в деятельности на высшем государственном посту РФ.

В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, энергетике и транспортно-коммуникационному сектору.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной повестки дня, подтвердив приверженность Туркменистана и России партнерству в целях обеспечения всеобщего мира и стабильности.

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