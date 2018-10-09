Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пользуясь случаем, глава Туркменистана поздравил российского коллегу с отмеченным накануне днем рождения и пожелал крепкого здоровья и больших успехов в деятельности на высшем государственном посту РФ. В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили приоритетные вопросы межгосударственного сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономической сфере, энергетике и транспортно-коммуникационному сектору. В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной повестки дня, подтвердив приверженность Туркменистана и России партнерству в целях обеспечения всеобщего мира и стабильности. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



