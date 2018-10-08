На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 160 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 160 сделок на 14 миллионов 390 тысяч долларов США. Предприниматели из ОАЭ и Турции закупили техническую серу (ГК «Туркменгаз»), а бизнесмены из США – технический углерод (ГК «Туркменхимия»). Коммерсанты из ОАЭ также закупили полипропиленовые мешки.

Помимо этого, предпринимателям из России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Афганистана и Киргизии были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, экстракт солодкового корня, хлопчатобумажная пряжа, хлопок-волокно и хлопковый линт.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, Турции и Армении приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 4 миллионов 382 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили полипропилен и полиэтилен на сумму свыше 22 миллионов манатов.

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