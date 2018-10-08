МВФ подтвердил стабильность экономического роста Туркменистана

С 1 по 5 октября 2018 года в Ашхабаде находилась группа представителей Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Натальей Тамириса. Цель приезда представителей МВФ в Туркменистан – оценка развития макроэкономической и финансовой ситуации, а также обсуждение вызовов и приоритетов в области экономической политики страны.

Представители МВФ провели серию встреч с руководителями органов государственного управления, представителями бизнеса, финансового сектора и дипломатического сообщества и ознакомились с основными результатами социально-экономических реформ, развернутых в Туркменистане. Был проведен анализ финансово-экономического положения, денежно-кредитной политики государства, осуществления национальных программ, на основании чего подготовлены выводы и рекомендации.

По завершении визита Наталья Тамириса сделала заявление, в котором отмечается, что показатели экономического роста в Туркменистане в целом сохраняют стабильность. При этом отмечается, что в структуре экономического роста произошло изменение соотношения между внутренним спросом и экспортом при увеличении доли последнего, что главным образом обусловлено мерами политики по сокращению импорта.

Также в распространённом пресс-релизе МВФ сказано, что повышение цен на нефтепродукты на мировом рынке оказывает позитивное влияние на туркменскую экономику, ее внешнеторговый оборот и пополнение государственного бюджета.

По мнению экспертов, в перспективе поддержку экономическому росту Туркменистана будет оказывать повышение объемов экспорта природного газа, нефтехимической и других видов продукции.

В заявлении главы миссии МВФ подчеркивается необходимость продолжения перенастройки мер политики для дальнейшего сокращения внешних дисбалансов, повышения конкурентоспособности и достижения цели по обеспечению устойчивого, диверсифицированного и всеобъемлющего роста. Важно также уделить особое внимание способствующим экономическому росту проектам в области развития инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Эксперты МВФ считают, что объявленное недавно решение об отмене с 2019 года бесплатного предоставления населению воды, газа, электричества, соли также поможет сэкономить государственные ресурсы и стимулировать более эффективное расходование энергии и водных ресурсов.

Продолжение процесса реструктуризации или приватизации государственных предприятий как стимул для перехода на рыночные принципы позволит повысить эффективность и производительность, а также одновременно уменьшить давление на государственные финансы и сальдо внешнеторгового баланса. Либерализация регулирования бизнеса, установление равных условий для всех и более широкое использование рыночных мер обеспечит развитие частного сектора и создание рабочих мест.

В заявлении Натальи Тамириса также отмечается, что формирование человеческого капитала и обучение молодежи навыкам, востребованным в частном секторе, позволит поддержать среднесрочные перспективы развития экономики. Модернизация основ налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики при совершенствовании качества и доступности данных экономической и финансовой статистики будет содействовать выработке и принятию решений, укреплению доверия и привлечению иностранных инвестиций.

Международный валютный фонд является партнером Туркменистана в проведении экономических реформ и оказывает техническую помощь проводимым правительством преобразований. Следующие консультации МВФ и Туркменистана намечены на март 2019 года.

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