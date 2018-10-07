В Туркменистане отметили День поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, а также воинов, павших на полях сражений. По случаю скорбной даты по всей стране были приспущены государственные флаги, прошли поминальные молебны и даны садака (жертвоприношения).

Главные траурные мероприятия, в которых принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, прошли в мемориальном комплексе Ашхабада «Halk hakydasy» («Народная память»).

Беспощадная стихия в октябрьскую ночь с 5-го на 6-е октября 1948 года унесла тысячи жизней, в том числе и жизнь деда туркменского лидера –Бердымухамеда Аннаева, ветерана Великой Отечественной войны и педагога.

По окончании церемонии возложения цветов президент Гурбангулы Бердымухамедов и участники траурной церемонии приняли участие в поминальной трапезе.

Траурные церемонии состоялись во всех регионах Туркменистана.

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