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06.10.18 09:48

В Туркменистане создана Служба финансового мониторинга

Создана Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как следует из текста документа, служба создана в целях успешного претворения в жизнь задач, вытекающих из Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и международных договоров страны. Постановлением также утверждены структура и положение о службе.

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