В Туркменистане создана Служба финансового мониторинга Создана Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Как следует из текста документа, служба создана в целях успешного претворения в жизнь задач, вытекающих из Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и международных договоров страны. Постановлением также утверждены структура и положение о службе. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 26.09.2018 ВЕКТОРЫ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана



