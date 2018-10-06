|06.10.18 09:48
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В Туркменистане создана Служба финансового мониторинга
Создана Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Как следует из текста документа, служба создана в целях успешного претворения в жизнь задач, вытекающих из Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и международных договоров страны. Постановлением также утверждены структура и положение о службе.
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