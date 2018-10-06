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06.10.18 08:40

В МИД Туркменистана обсудили вопросы реализации международных инициатив страны

В МИД Туркменистана состоялась встреча, посвященная реализации инициатив Туркменистана, озвученных президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Во встрече приняли участие представители МИД, ректоры высших учебных заведений страны, политологи, представители дипмиссии, аккредитованных в Туркменистане и журналисты. Собравшиеся были ознакомлены с основными направлениями работы, развернутой по практической реализации инициатив, выдвинутых туркменским лидером с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече было подчеркнуто, что Туркменистан в своей внешней политике уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности в региональном и глобальном измерениях.

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