В Москве состоялась фотовыставка, посвященная авторалли «Амуль – Хазар 2018»

3 октября 2018 года в зале приемов МИД РФ была организована фотовыставка, сюжеты которой были посвящены прошедшему в сентябре в Туркменистане ралли «Амуль – Хазар 2018». Почетными гостами выставки стали представители аккредитованного в столице России дипломатического корпуса, студенческий и преподавательский актив московских вузов, корреспонденты печатных и электронных российских СМИ, члены туркменской диаспоры центральных регионов РФ.

Крупнейшее в Центральной Азии соревнование лучших гонщиков планеты было инициировано Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Начав свой путь на побережье Амударьи, в древнем городище Амуль, гонщики проехали более полутора тысяч километров через всю страну с востока на запад, преодолев сложнейшие спецучастки на просторах пустыни Каракумы. Борьба экипажей с суровым нравом Каракумов, моменты окрыляющих взлетов и горьких поражений, триумф победителей и переживания болельщиков – все это нашло отражение на ярких фотоснимках, бережно подобранных для экспозиции.

Выступившие на фотовыставке представители московской общественности отметили высокий уровень международной активности в сфере спорта, демонстрируемый сегодня Туркменистаном. Совершенно очевидно, подчеркнули выступавшие, что конечной целью этой повышенной активности в спортивной сфере является развитие человеческого капитала, сохранение и укрепление здоровья граждан страны, воспитание подрастающего поколения.

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