День независимости Туркменистана отмечен в Москве

Торжественный прием в честь 27-й годовщины независимости Туркменистана провело в Москве Посольство Туркменистана в Российской Федерации. Поздравить хозяев праздника со знаменательной датой в этот вечер собрались депутаты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ответственные работники МИД России, аккредитованные в Москве иностранные дипломаты, представители деловых кругов двух стран, руководители общественных организаций, деятели науки и культуры, журналисты, представители туркменских диаспор в регионах РФ.

Обращаясь к собравшимся, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев отметил, что дружественные и добрососедские связи туркменского и российского народов, многовековая история их отношений нашла свое логическое продолжение в новейшей летописи двух стран. Прошедшие годы сотрудничества между Туркменистаном и Россией были ознаменованы высоким уровнем межгосударственного диалога и неизменно характеризуются взаимной поддержкой и доверием на международной арене.

Участников торжества сердечно поздравил с праздником статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г. Б. Карасин, отметивший успешное развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Российский дипломат отметил высокую результативность состоявшихся в нынешнем году встреч и переговоров лидеров двух стран Гурбангулы Бердымухамедова и Владимира Путина и дал высокую оценку внешнеполитическому курсу Туркменистана, основанному на статусе постоянного нейтралитета, миролюбия и добрососедства.

Поздравления и наилучшие пожелания Президенту и народу Туркменистана передали главы иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители российской научной и культурной интеллигенции.

По доброй традиции все гости смогли насладиться лучшими блюдами национальной туркменской кухни. Молодые дарования из числа туркменских студентов, обучающихся в московских вузах, познакомили собравшихся с образцами народного музыкального искусства, исполнив национальные песни и танцы. Также песни на туркменском языке исполнила популярная певица из Ставрополя Анжелика Хашкуева.

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